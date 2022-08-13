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Эрдоган и Байден могут встретиться в Нью-Йорке в сентябре

Эрдоган и Байден могут встретиться в Нью-Йорке в сентябре Президенты Турции и США Реджеп Тайип Эрдоган и Джо Байден могут провести встречу в рамках Генассамблеи ООН в Нью-Йорке в сентябре.
В регионе
13 августа 2022 г. 09:36
Эрдоган и Байден могут встретиться в Нью-Йорке в сентябре

Президенты Турции и США Реджеп Тайип Эрдоган и Джо Байден могут провести встречу в рамках Генассамблеи ООН в Нью-Йорке в сентябре.

Как передает Report, об этом сообщила газета Sabah.

"Переговоры о покупке Турцией F-16 у США ведутся уже некоторое время. Этот вопрос будет на столе в ходе возможной встречи Эрдогана и Байдена во время саммита ООН, который пройдет в Нью-Йорке в следующем месяце", — сообщил источник.

По информации СМИ, Турция требует от США скорее решить задачи по закупкам истребителей F-16 и просит Пентагон представить вопрос конгрессу.

Газета уточняет, что "если используется этот метод, Конгресс должен утвердить вопрос в течение определенного периода времени".

Турция намерена приобрести у США 40 истребителей F-16 и модернизировать 80 самолетов, которые находятся у нее на вооружении. Президент США Джо Байден заявлял, что рассчитывает заручиться санкцией конгресса на продажу Турции истребителей F-16.

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