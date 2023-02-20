Эрдоган и Бахчели посетят провинцию Хатай

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и лидер турецкой националистической партии Девлет Бахчели намерены посетить сегодня, 20 февраля, пострадавшие в результате землетрясения регионы страны.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и лидер турецкой националистической партии Девлет Бахчели намерены посетить сегодня, 20 февраля, пострадавшие в результате землетрясения регионы страны.

Как передает Report, об этом сообщает Yeni Şafak.

"Президент Реджеп Тайип Эрдоган и лидер MHP Девлет Бахчели будут сегодня в Хатае", - пишет издание.

Сообщается, что они ознакомятся с ситуацией в зоне бедствия и встретятся с пострадавшими при землетрясениях.

Напомним, что 6 февраля на юго-востоке Турции произошло два сильных землетрясения, одно из которых было с эпицентром в районе Пазарджик города Кахраманмараш магнитудой 7,7, второе - спустя 9 часов - в районе Эльбистан того же города магнитудой 7,6. Стихийное бедствие вызвало огромные разрушения и тысячи жертв в Турции и Сирии.

По последним данным, число погибших в результате разрушительных землетрясений в Турции достигло 41 020.