О нас

Эрдоган и Бахчели посетят провинцию Хатай

Эрдоган и Бахчели посетят провинцию Хатай Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и лидер турецкой националистической партии Девлет Бахчели намерены посетить сегодня, 20 февраля, пострадавшие в результате землетрясения регионы страны.
В регионе
20 февраля 2023 г. 10:17
Эрдоган и Бахчели посетят провинцию Хатай

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и лидер турецкой националистической партии Девлет Бахчели намерены посетить сегодня, 20 февраля, пострадавшие в результате землетрясения регионы страны.

Как передает Report, об этом сообщает Yeni Şafak.

"Президент Реджеп Тайип Эрдоган и лидер MHP Девлет Бахчели будут сегодня в Хатае", - пишет издание.

Сообщается, что они ознакомятся с ситуацией в зоне бедствия и встретятся с пострадавшими при землетрясениях.

Напомним, что 6 февраля на юго-востоке Турции произошло два сильных землетрясения, одно из которых было с эпицентром в районе Пазарджик города Кахраманмараш магнитудой 7,7, второе - спустя 9 часов - в районе Эльбистан того же города магнитудой 7,6. Стихийное бедствие вызвало огромные разрушения и тысячи жертв в Турции и Сирии.

По последним данным, число погибших в результате разрушительных землетрясений в Турции достигло 41 020.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое читаемое

Клопп заявил, что не покинет пост главного тренера Ливерпуля
Клопп заявил, что не покинет пост главного тренера "Ливерпуля"
14 февраля 2023 г. 06:29
Число погибших в результате землетрясения в Сирии превысило 5,8 тыс. человек
Число погибших в результате землетрясения в Сирии превысило 5,8 тыс. человек
15 февраля 2023 г. 06:07
В Баку столкнулись четыре автомобиля
В Баку столкнулись четыре автомобиля
15 февраля 2023 г. 22:24
В ДТП с автобусом на трассе в Ингушетии погиб один человек, 16 пострадали
В ДТП с автобусом на трассе в Ингушетии погиб один человек, 16 пострадали
16 февраля 2023 г. 10:24
Пашинян назначил себе главного советника и помощника
Пашинян назначил себе главного советника и помощника
16 февраля 2023 г. 16:08
В Азербайджане изучат возможности применения нанотехнологий в плодоводстве
ФотоВ Азербайджане изучат возможности применения нанотехнологий в плодоводстве
17 февраля 2023 г. 10:10
AFAD: число афтершоков землетрясений в Турции достигло 6 040
AFAD: число афтершоков землетрясений в Турции достигло 6 040
19 февраля 2023 г. 13:52
Требования участников акции на дороге Ханкенди-Лачын остаются неизменными на протяжении 71 дня
ФотоТребования участников акции на дороге Ханкенди-Лачын остаются неизменными на протяжении 71 дня
20 февраля 2023 г. 08:14
По дороге Ханкенди-Лачын беспрепятственно проехали 49 автомобилей российских миротворцев
ФотоПо дороге Ханкенди-Лачын беспрепятственно проехали 49 автомобилей российских миротворцев
13 февраля 2023 г. 20:30
Число погибших в Сирии превысило 4,5 тыс. человек
Число погибших в Сирии превысило 4,5 тыс. человек
13 февраля 2023 г. 14:22

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi