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Эрдоган и Асад могут провести первые за 10 лет переговоры

Эрдоган и Асад могут провести первые за 10 лет переговоры Президенты Турции и Сирии Реджеп Тайип Эрдоган и Башар Асад могут провести телефонные переговоры.
В регионе
9 августа 2022 г. 15:03
Эрдоган и Асад могут провести первые за 10 лет переговоры

Президенты Турции и Сирии Реджеп Тайип Эрдоган и Башар Асад могут провести телефонные переговоры.

Как передает Report, об этом сообщает турецкая газета Turkiye со ссылкой на источники. Лидеры двух стран не общались с 2011 года.

Президент Турции после встречи с российским коллегой в Сочи заявил журналистам о том, что Владимир Путин предложил ему "выбирать путь решения" проблем в Сирии во взаимодействии с режимом Башара Асада.

По данным газеты, Анкара считает, что личную встречу президентов Турции и Сирии проводить пока рано, поэтому для начала они могут созвониться. Предполагаемые сроки беседы и другие подробности не приводятся.

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Версия на английском языке Erdogan, Assad may hold first talks in 10 years

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