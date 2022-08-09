Эрдоган и Асад могут провести первые за 10 лет переговоры

Президенты Турции и Сирии Реджеп Тайип Эрдоган и Башар Асад могут провести телефонные переговоры.

Президенты Турции и Сирии Реджеп Тайип Эрдоган и Башар Асад могут провести телефонные переговоры.

Как передает Report, об этом сообщает турецкая газета Turkiye со ссылкой на источники. Лидеры двух стран не общались с 2011 года.

Президент Турции после встречи с российским коллегой в Сочи заявил журналистам о том, что Владимир Путин предложил ему "выбирать путь решения" проблем в Сирии во взаимодействии с режимом Башара Асада.

По данным газеты, Анкара считает, что личную встречу президентов Турции и Сирии проводить пока рано, поэтому для начала они могут созвониться. Предполагаемые сроки беседы и другие подробности не приводятся.