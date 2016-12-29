Эрдоган: Хотя мы вместе с вами в НАТО, вы поддерживаете не нас, а сепаратистские террористические группировки

Баку. 29 декабря. REPORT.AZ/ "Хотя мы вместе с вами в НАТО, вы поддерживаете не нас, а сепаратистские террористические группировки".

Как отмечает Report со ссылкой на Haber7, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в своем выступлении на церемонии награждения Турецкого центра научных и технологических исследований (TÜBİTAK).

"Мы, как Турция, призываем западные страны избегать дискриминации. Во главе с США они поддерживают убийц невинных людей. Они хотят, чтобы мы не критиковали их в СМИ. А где же нам говорить об этом? Мы говорили на эту тему и во время двусторонних встреч. Вы поддерживаете террористические группировки. Мы тоже имеем органы безопасности, и также как и вы знаем, какими боеприпасами обладают террористы. В НАТО мы вместе с вами, однако вы поддерживаете не нас, а сепаратистские террористические группировки. Как вы можете поддерживать группировки, которых считаете террористами? Вы не можете принять это. Если мы стратегические партнеры, вы должны быть рядом с нами, а не наоборот. Не ждите от нас других слов. Когда вы ведете политику, говорите, что народ требует от вас чего-то. И наш народ ждет от нас определенные шаги", - заявил Р.Т.Эрдоган.

Отметим, что турецкая сторона заявляет о передаче Соединенными Штатами и их союзниками боеприпасов сирийским крыльям РПК PYD и YPG и сформировавшимся из этих групп Демократическим силам Сирии. Противоположная же сторона опровергает это.