Эрдоган: Хотим, чтобы возникшая в регионе историческая возможность способствовала заключению мирного соглашения между Баку и Ереваном

Хотим, чтобы историческая возможность, возникшая в результате освобождения Карабаха от оккупации, способствовала подписанию мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией.
Как сообщает Report, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время выступления на 15-й Конференции послов в Анкаре.
Он заявил, что Турция продолжит оказывать положительное влияние на другие региональные процессы.
Эрдоган отметил, что для Турции важна территориальная целостность и суверенитет не только Сирии, но и Ирака.
"Мы хотим, чтобы кровопролитие в Газе наконец прекратилось. Мы готовы сделать для этого все возможное", - добавил турецкий лидер.