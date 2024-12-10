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Эрдоган: Хотим, чтобы возникшая в регионе историческая возможность способствовала заключению мирного соглашения между Баку и Ереваном

Эрдоган: Хотим, чтобы возникшая в регионе историческая возможность способствовала заключению мирного соглашения между Баку и Ереваном Хотим, чтобы историческая возможность, возникшая в результате освобождения Карабаха от оккупации, способствовала подписанию мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией.
В регионе
10 декабря 2024 г. 20:26
Эрдоган: Хотим, чтобы возникшая в регионе историческая возможность способствовала заключению мирного соглашения между Баку и Ереваном

Хотим, чтобы историческая возможность, возникшая в результате освобождения Карабаха от оккупации, способствовала подписанию мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время выступления на 15-й Конференции послов в Анкаре.

Он заявил, что Турция продолжит оказывать положительное влияние на другие региональные процессы.

Эрдоган отметил, что для Турции важна территориальная целостность и суверенитет не только Сирии, но и Ирака.

"Мы хотим, чтобы кровопролитие в Газе наконец прекратилось. Мы готовы сделать для этого все возможное", - добавил турецкий лидер.

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Версия на азербайджанском языке Ərdoğan: Regionda yaranan tarixi imkanın Azərbaycan-Ermənistan sülh sazişi ilə nəticələnməsini arzu edirik

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