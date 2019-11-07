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Эрдоган хочет обсудить с Трампом поставки С-400, Patriot и F-35

Эрдоган хочет обсудить с Трампом поставки С-400, Patriot и F-35

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган намерен обсудить с американским коллегой Дональдом Трампом в ходе визита в США 13 ноября поставки в Турцию российских систем ПВО С-400, американских систем Patriot и истребителей F-35.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом президент Турции заявил на пресс-конференции в ходе визита в Венгрию. 

"Мы обсудим наши двусторонние отношения и ситуацию в регионе. С-400, Patriot, F-35 – конечно, они будут на повестке дня. Наша цель – довести торговый оборот до 100 миллиардов долларов … Обсудим также шаги в военной промышленности. Поскольку нам не продали Patriot, мы нашли альтернативу – С-400, и это дело закончено", - сказал Эрдоган. 

Он отметил, что Турция может наряду с С-400 купить и американские системы ПВО Patriot. 

"Мы готовы купить их, пусть дадут нам предложение, мы его оценим", - добавил турецкий лидер.

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