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Эрдоган: Грузы из Турции перевозятся через Азербайджан в Среднюю Азию и Китай

Эрдоган: Грузы из Турции перевозятся через Азербайджан в Среднюю Азию и Китай "Грузы из Турции перевозятся через Азербайджан в Среднюю Азию и Китай".
В регионе
8 января 2022 г. 18:49
Эрдоган: Грузы из Турции перевозятся через Азербайджан в Среднюю Азию и Китай

"Грузы из Турции перевозятся через Азербайджан в Среднюю Азию и Китай".

Как передает Report со ссылкой на "Анадолу", об этом заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган во время церемонии открытия высокоскоростной железной дороги, соединяющей провинции Конья и Караман.

Эрдоган подчеркнул, что высокоскоростная железнодорожная система соединит Турцию со всеми странами региона.

Президент отметил, что развитие железной дороги является одним из приоритетов турецкого правительства.

"Благодаря нашему правительству поезд, отправляющийся из Лондона, может пересечь Босфор и напрямую добраться до Анатолии", - сказал турецкий лидер.

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Версия на азербайджанском языке Ərdoğan: "Türkiyədən çıxan yüklər Azərbaycan vasitəsilə Orta Asiyaya, Çinə qədər daşınır"

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