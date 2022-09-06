Эрдоган: Греция не равна Турции на политическом, экономическом или военном отношениях

Греция не равна Турции ни в политических, ни в экономических, ни в военных отношениях.

Греция не равна Турции ни в политических, ни в экономических, ни в военных отношениях.

Как передает Report со ссылкой на "Анадолу", об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган по итогам заседания Кабинета министров в Анкаре

"Пользуясь случаем, хочу еще раз напомнить вам о Греции, которая в последнее время усилила свое угнетение и высокомерие по отношению к нашей стране. Греция не равна нам ни в политических, ни в экономических, ни в военных отношениях, поэтому не является нашим противником", - сказал Эрдоган.

Глава государства напомнил о своем турне по Балканам, которое начинается 6 сентября.

"Турция, как представитель мира, спокойствия, развития и справедливости в этом регионе, где в последнее время обострилась напряженность, продолжает выполнять свои обязательства", - отметил президент.

На следующей неделе, по словам турецкого лидера, в Узбекистане состоится встреча "Шанхайской пятерки".

Эрдоган подчеркнул, что на этой встрече турецкая делегация будет искать пути для развития прав и интересов Турции в Центральной и Восточной Азии.

"На следующей неделе мы примем участие в сессии Генассамблеи ООН, выскажем свои позиции по мировой и региональной повестке дня, а также проведем множество встреч и дискуссий. Растущая мощь, влияние и ответственность Турции в регионе и в мире говорят нам о том, что мы должны постоянно расширять свой кругозор, диверсифицировать наши отношения и использовать возможности. Для этого нам нужно твердо придерживаться наших целей во всех сферах, от политики до экономики, и направлять глобальные события в нашу пользу", - добавил турецкий лидер.

Единственной причиной таких напряженных усилий, по словам главы государства, является использование этой исторической возможности для Турции и ее народа на самом высоком уровне.

"Как мы подчеркиваем и повторяем при каждом удобном случае, Турция должна быть сильной и постоянно наращивать свою мощь. В противном случае мы дали возможность тем, кто хочет втянуть нашу страну в катастрофы, примеры которых мы видели вокруг себя не раз", - заключил Эрдоган.