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Эрдоган: Греция нарушает Лозаннский договор

Эрдоган: Греция нарушает Лозаннский договор Вы не создали условий для проживания 150 тысяч наших соотечественников в Греции
В регионе
16 апреля 2021 г. 16:23
Эрдоган: Греция нарушает Лозаннский договор
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“Вы не создали условий для проживания 150 тысяч наших соотечественников в Греции”.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после пятничной молитвы, комментируя визит министра иностранных дел Греции в Турцию.

Эрдоган отметил, что в ходе визита министру иностранных дел Греции была предоставлена возможность для встречи со священником. "Никто не препятствует им совершать религиозные обряды и выбирать себе лидера", - отметил президент Турции.

Эрдоган упрекнул Грецию в нарушении Лозаннского договора: "В Греции противятся назначению религиозного лидера мусульман из Турции. Согласно Лозаннскому договору, вы не вправе назначать муфтия для мусульман Греции. В течение многих лет мы делаем все возможное, чтобы наладить отношения, но они никак не складываются".

Отметим, что 14 апреля министр иностранных дел Греции Никос Дендиас совершал визит в Турцию. На брифинге министр иностранных дел Греции обвинил Турцию в нарушении законодательства страны. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил о неприемлемости подобных заявлений. Чавушоглу упрекнул Грецию в дискриминации турок.

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Версия на английском языке Erdogan: Greece violates Lausanne agreement
Версия на азербайджанском языке Ərdoğan: "Yunanıstan Lozanna müqaviləsini pozur"

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