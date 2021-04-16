Эрдоган: Греция нарушает Лозаннский договор

Вы не создали условий для проживания 150 тысяч наших соотечественников в Греции

“Вы не создали условий для проживания 150 тысяч наших соотечественников в Греции”.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после пятничной молитвы, комментируя визит министра иностранных дел Греции в Турцию.

Эрдоган отметил, что в ходе визита министру иностранных дел Греции была предоставлена возможность для встречи со священником. "Никто не препятствует им совершать религиозные обряды и выбирать себе лидера", - отметил президент Турции.

Эрдоган упрекнул Грецию в нарушении Лозаннского договора: "В Греции противятся назначению религиозного лидера мусульман из Турции. Согласно Лозаннскому договору, вы не вправе назначать муфтия для мусульман Греции. В течение многих лет мы делаем все возможное, чтобы наладить отношения, но они никак не складываются".

Отметим, что 14 апреля министр иностранных дел Греции Никос Дендиас совершал визит в Турцию. На брифинге министр иностранных дел Греции обвинил Турцию в нарушении законодательства страны. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил о неприемлемости подобных заявлений. Чавушоглу упрекнул Грецию в дискриминации турок.