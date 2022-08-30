Эрдоган: Греция бросила вызов НАТО и ее союзникам

Президент Реджеп Тайип Эрдоган принял участие на торжественном концерте, посвященном Дню Победы, который состоялся в Президентском комплексе.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принял участие на торжественном концерте, посвященном Дню Победы, который состоялся в Президентском комплексе.

Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, Эрдоган перед концертом выступил перед участниками мероприятия.

"Мы знаем истинные намерения тех, кто используя Грецию, как и столетие назад, пытается потратить наше время и энергию. Греция не является нашим конкурентом ни в политическом, ни в экономическом, ни в военном отношении", - сказал президент.

Он отметил, что провокационные действия Греции являются недопустимыми:

"Греция бросила вызов НАТО и ее союзникам, которое началось с нарушения нашего воздушного пространства и продолжилось радиолокационным захватом С-300 наших самолетов".