Эрдоган: Россия и Турция подписали все документы на поставку зенитных систем С-400

Баку. 25 июля. REPORT.AZ/ Турция близка к приобретению зенитно-ракетных систем С-400 у России, контракт уже подписан. Как сообщает Report со ссылкой на Reuters, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

"Шаги уже предприняты, и документы с Россией относительно С-400 подписаны. Если на то будет воля Аллаха, мы увидим комплексы С-400 в нашей стране",- сказал Эрдоган соратникам по правящей Партии справедливости и развития на встрече в парламенте.

В апреле Турция, входящая в НАТО, заявила, что вошла в "финальную стадию" переговоров о поставке российской зенитно-ракетной системы. Турция не сможет интегрировать С-400 в систему вооружений НАТО.