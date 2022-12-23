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Эрдоган: Готовятся новые реформы по укреплению ветвей власти в Турции

Эрдоган: Готовятся новые реформы по укреплению ветвей власти в Турции Любой отход от принципа верховенства права неизбежно снижает уважение к судебной и исполнительной системам.
В регионе
23 декабря 2022 г. 13:19
Эрдоган: Готовятся новые реформы по укреплению ветвей власти в Турции

Любой отход от принципа верховенства права неизбежно снижает уважение к судебной и исполнительной системам.

Как передает Report со ссылкой на Anadolu, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в обращении к участникам конференции на тему Конституционного права в исламском мире, стартовавшей в пятницу во дворце "Долмабахче" в Стамбуле.

Государства, игнорирующие понятие справедливости, обречены на крах и падение доверия населения. Любые противоречия между ветвями власти неизбежно сказываются на обществе. Новая история Турции является примером подобных кризисов.

"В будущем году в Турции планируются новые реформы, нацеленные на совершенствование ветвей власти. Преобразования повысят эффективность исполнительно власти, а также внесут вклад в работу законодательной и исполнительной систем", - сообщил Эрдоган.

Турецкий лидер отметил, что шаги последних лет позволили гарантировать на конституционном уровне не только независимость, но и беспристрастность судебной системы Турции, что устранило брешь в правовой системе страны.

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Версия на английском языке Erdogan: New reforms being prepared to strengthen branches of government in Turkiye

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