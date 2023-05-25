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Эрдоган: Голосование 14 мая продемонстрировало силу турецкой демократии

Эрдоган: Голосование 14 мая продемонстрировало силу турецкой демократии Итоги голосования 14 мая на выборах президента и парламента 28-го созыва развеяли утверждения о наличии диктатуры в Турции.
В регионе
25 мая 2023 г. 12:19
Эрдоган: Голосование 14 мая продемонстрировало силу турецкой демократии

Итоги голосования 14 мая на выборах президента и парламента 28-го созыва развеяли утверждения о наличии диктатуры в Турции.

Как передает Report со ссылкой на Anadolu, об этом говорится в публикации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Twitter.

"Мы показали миру, что попытки манипуляции общественным мнением путем публикаций в отдельных зарубежных СМИ не приведут к каким-либо результатам. Воля народа Турции незыблема!", - отметил он.

Эрдоган напомнил, что определенные круги в преддверии выборов пытались раздуть ложь о якобы наличии диктатуры в Турции.

"За кампанией дезинформации в адрес Турции стояли также те, кто не могут добиться явки даже половины избирателей на выборах в собственных странах. Голосование 14 мая развеяло муссируемую ложь о нашей стране", - написал турецкий лидер.

Политик подчеркнул далее недопустимость заигрывания с сепаратистами и террористами во имя достижения политических целей.

По словам турецкого лидера, голосование 14 мая продемонстрировало силу турецкой демократии.

"Голосование 14 мая показало уровень, которого достигла турецкая демократия за 21 год. Все это - общий успех 85 млн жителей Турции, каждого, кто пришел на избирательные участки вне зависимости от политических взглядов. Уверен, что благодаря выборам 28 мая [второй тур президентских выборов], мы сообща будет расширять достижения нашей страны", - говорится далее в публикации.

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Версия на английском языке Erdogan: May 14 vote demonstrated strength of Turkish democracy

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