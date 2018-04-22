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    Эрдоган: Главная угроза для Турции в Сирии исходит со стороны США

    По его словам, США направили пять тысяч грузовиков с оружием на север Сирии

    Баку. 21 апреля. REPORT.AZ/ Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что угроза для Турции в Сирии исходит от ее стратегических партнеров.

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом он сообщил в субботу, 21 апреля, телеканал NTV.

    "США направили 5 тыс. грузовых автомобилей с вооружением на север Сирии. Мы не можем купить у США оружие за деньги, зато они и силы коалиции могут бесплатно поставлять террористическим группировкам это оружие и боеприпасы. Так от кого исходит угроза? В первую очередь от наших стратегических партнеров", – сказал Эрдоган.

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