Эрдоган: Главная угроза для Турции в Сирии исходит со стороны США

Баку. 21 апреля. REPORT.AZ/ Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что угроза для Турции в Сирии исходит от ее стратегических партнеров.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом он сообщил в субботу, 21 апреля, телеканал NTV.

"США направили 5 тыс. грузовых автомобилей с вооружением на север Сирии. Мы не можем купить у США оружие за деньги, зато они и силы коалиции могут бесплатно поставлять террористическим группировкам это оружие и боеприпасы. Так от кого исходит угроза? В первую очередь от наших стратегических партнеров", – сказал Эрдоган.