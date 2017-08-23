Эрдоган: Германия либо будет вновь выискивать пути для плодотворного сотрудничества с Турцией, либо ждать 2019 года

Баку. 23 августа. REPORT.AZ/ "После выборов Германия либо будет вновь выискивать пути для плодотворного сотрудничества с Турцией, либо ждать 2019 года".

Как сообщает Report со ссылкой на Haber7, об этом заявил журналистам президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, вернувшийся из Иордании в Анкару.

Касаясь существующего кризиса между Германией и его страной, президент Турции сказал: "Если совершается столько нападений, значит, мы делаем хорошие дела. Мы же, выполняя хорошие работы, получим и хорошие результаты. Германия, скорее всего, до выборов продолжит работы в такой же форме. После выборов она либо будет вновь выискивать пути для плодотворного сотрудничества с Турцией, либо ждать 2019 года".

Напомним, что 24 сентября этого года парламентские выборы пройдут в Германии, а в октябре 2019 года - в Турции.