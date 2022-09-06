Эрдоган: Европу ожидают проблемы зимой из-за сокращения поставок газа из РФ

Европа предстоящей зимой столкнется с серьезными проблемами из-за сокращения поставок газа из России, но она "пожинает то, что посеяла".
Как передает Report cо ссылкой на турецкие СМИ, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на брифинге в Анкаре.
"Европа пожинает то, что посеяла. Отношение Европы к президенту России и ее санкции против страны неизбежно привели Путина к этой ситуации. Европа проведет эту зиму с серьезными проблемами. У Турции же на данном этапе нет проблем с поставками газа", - отметил Эрдоган.