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Эрдоган: Европу ожидают проблемы зимой из-за сокращения поставок газа из РФ

Эрдоган: Европу ожидают проблемы зимой из-за сокращения поставок газа из РФ Европа предстоящей зимой столкнется с серьезными проблемами из-за сокращения поставок газа из России, но она "пожинает то, что посеяла".
В регионе
6 сентября 2022 г. 12:08
Эрдоган: Европу ожидают проблемы зимой из-за сокращения поставок газа из РФ

Европа предстоящей зимой столкнется с серьезными проблемами из-за сокращения поставок газа из России, но она "пожинает то, что посеяла".

Как передает Report cо ссылкой на турецкие СМИ, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на брифинге в Анкаре.

"Европа пожинает то, что посеяла. Отношение Европы к президенту России и ее санкции против страны неизбежно привели Путина к этой ситуации. Европа проведет эту зиму с серьезными проблемами. У Турции же на данном этапе нет проблем с поставками газа", - отметил Эрдоган.

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Версия на азербайджанском языке Ərdoğan Putinin Avropaya qaz sanksiyalarına haqq qazandırıb

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