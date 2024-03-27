О нас

Эрдоган: Есть силы, пытающиеся устроить теракты в Турции

Эрдоган: Есть силы, пытающиеся устроить теракты в Турции Мир стал свидетелем совершенного в России террористического акта. Есть силы, пытающиеся устроить подобные теракты в Турции.
В регионе
27 марта 2024 г. 16:34
Эрдоган: Есть силы, пытающиеся устроить теракты в Турции

Мир стал свидетелем совершенного в России террористического акта. Есть силы, пытающиеся устроить подобные теракты в Турции.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая в Диярбакыре.

По его словам, Турция успешно борется с террористами, в том числе с террористической организацией PKK.

"Все еще есть силы, пытающиеся использовать террористов против нашей страны. Мы не можем этого допустить. Сложилась ситуация, при которой террористы уже не могут передвигаться внутри страны", - сказал Эрдоган.

Теракт в концертном зале "Крокус Сити Холл" в подмосковном Красногорске был совершен вечером 22 марта. Перед началом концерта группы "Пикник" в концертный зал ворвались несколько мужчин в камуфляжной одежде и открыли огонь по посетителям и персоналу концертного зала. По последним данным, погибли 140 человек.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Erdogan: There are forces trying to carry out terror attacks in Türkiye
Версия на азербайджанском языке Ərdoğan: Rusiyada baş verən terror aktını hər gün Türkiyədə törətmək istəyənlər var

Экслюзивные новости

Ник Медич: COP - важная платформа для обсуждения насущных вопросов борьбы с изменением климата
Ник Медич: COP - важная платформа для обсуждения насущных вопросов борьбы с изменением климата
27 марта 2024 г. 15:28
Глава ИВ: Возвращение жителей в Ходжалы начнется в мае
Глава ИВ: Возвращение жителей в Ходжалы начнется в мае
27 марта 2024 г. 13:09
Азербайджан и Камбоджа намерены развивать туризм: возможны комбинированные туры во Вьетнам и Лаос
Азербайджан и Камбоджа намерены развивать туризм: возможны комбинированные туры во Вьетнам и Лаос
25 марта 2024 г. 15:08
Шаффер: Эксплуатация Мецаморской АЭС - угроза населению самой Армении, не только региона
Шаффер: Эксплуатация Мецаморской АЭС - угроза населению самой Армении, не только региона
25 марта 2024 г. 13:00
Ник Медич: Развитые страны должны быть на передовой в борьбе с изменением климата
Ник Медич: Развитые страны должны быть на передовой в борьбе с изменением климата
20 марта 2024 г. 10:35
Теодор Дечев: Азербайджан стал одним из основ энергетической безопасности Болгарии
Теодор Дечев: Азербайджан стал одним из основ энергетической безопасности Болгарии
19 марта 2024 г. 15:10
Андрей Боич: Климатическая политика должна быть увязана с экономическими вопросами
Андрей Боич: Климатическая политика должна быть увязана с экономическими вопросами
19 марта 2024 г. 13:06
Ла Камера: Международные фининституты должны поддержать обновление энергетической инфраструктуры
Ла Камера: Международные фининституты должны поддержать обновление энергетической инфраструктуры
18 марта 2024 г. 13:40
Гендиректор IRENA: Сотрудничество с Азербайджаном по COP29 идет по всем направлениям
Гендиректор IRENA: Сотрудничество с Азербайджаном по COP29 идет по всем направлениям
18 марта 2024 г. 12:09
Гендиректор IRENA: Большие ожидания от COP29 - обеспечить согласование обязательств стран с реальностью
ФотоГендиректор IRENA: Большие ожидания от COP29 - обеспечить согласование обязательств стран с реальностью
18 марта 2024 г. 10:51

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi