Эрдоган: Есть силы, пытающиеся устроить теракты в Турции

Мир стал свидетелем совершенного в России террористического акта. Есть силы, пытающиеся устроить подобные теракты в Турции.

Мир стал свидетелем совершенного в России террористического акта. Есть силы, пытающиеся устроить подобные теракты в Турции.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая в Диярбакыре.

По его словам, Турция успешно борется с террористами, в том числе с террористической организацией PKK.

"Все еще есть силы, пытающиеся использовать террористов против нашей страны. Мы не можем этого допустить. Сложилась ситуация, при которой террористы уже не могут передвигаться внутри страны", - сказал Эрдоган.

Теракт в концертном зале "Крокус Сити Холл" в подмосковном Красногорске был совершен вечером 22 марта. Перед началом концерта группы "Пикник" в концертный зал ворвались несколько мужчин в камуфляжной одежде и открыли огонь по посетителям и персоналу концертного зала. По последним данным, погибли 140 человек.