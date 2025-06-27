Эрдоган: Эскалация напряженности в регионе еще раз подчеркнула важность безопасных транспортных маршрутов

Эрдоган: Эскалация напряженности в регионе еще раз подчеркнуло важность безопасных транспортных маршрутов

Недавняя эскалация напряженности в регионе [между Ираном и Израилем - ред.] в очередной раз дала понять, насколько важны безопасные транспортные маршруты.

Как передает Report, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на форуме глобальных транспортных коридоров в Стамбуле.

"Недавняя напряженность в нашем регионе, неопределенность в Ормузском проливе и воздушном пространстве еще раз напомнили, насколько ценны новые и безопасные транспортные маршруты. Сегодня страны, развивающие транспортные возможности, не только способствуют благосостоянию своих обществ, но и продвигают их культурное и научное развитие", - сказал он.

Эрдоган заявил, что Турция инвестировала около 300 млрд долларов в транспортную и коммуникационную инфраструктуру, которые принесли стране 1 трлн 65 млрд долларов.

По словам турецкого лидера, Средний коридор является одним из двух наиболее крупных и стратегически важных транспортных проектов в регионе. "Данный маршрут простирается от Китая до Европы и соединяет 21 страну железнодорожной сетью, предлагает в два раза более быструю транспортировку по сравнению с морским путем и примерно в четыре раза более экономичную по сравнению с воздушным транспортом. Он фактически возродил исторический Шелковый путь. Мы продолжаем обсуждать дальнейшее развитие этого грандиозного проекта как на двусторонних встречах, так и на международных платформах, таких как Организация тюркских государств", - подчеркнул политик.