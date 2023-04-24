Эрдоган: Электромобиль Togg – очередной технологический успех Турции

Турецкий электромобиль Togg – очередной технологический успех страны - от дизайна до программного обеспечения и экологических новшеств.

Турецкий электромобиль Togg – очередной технологический успех страны - от дизайна до программного обеспечения и экологических новшеств.

Как передает Report со ссылкой на Anadolu, об этом президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил сегодня, выступая на церемонии закладки фундамента предприятия по производству батарей в западной провинции Бурса.

По его словам, новое предприятие, строящееся в партнерстве инициативной группы "Турецкие автомобили" (Togg) и китайской энергетической компании Farasis, внесет важный вклад в продвижение отечественных электромобилей.

"Глобальный рынок электромобилей ширится, и для укрепления позиций на нем необходимо также быть в лидерах разработки аккумуляторов", - подчеркнул Эрдоган.

Глава государства отметил при этом, что спектр областей, в которых будут использованы батареи, производимые в турецкой Бурсе, широк и не ограничивается автопромом.

Эрдоган сообщил, что на проект предприятия площадью в 607 тыс. кв. м. будет потрачено 30 млрд лир инвестиций.

Новый завод будет расположен в непосредственной близости от автозавода Togg в Бурсе. Ввод в эксплуатацию намечен на конец 2024 года. К 2031 году мощности предприятия планируется довести до отметки в 20 ГВт.