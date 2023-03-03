Эрдоган: Экстренному сносу в зонах бедствия подлежат 214 тыс. жилых построек

В списки для экстренного сноса в зонах бедствия в Турции включены уже 214 тыс. жилых построек.

В списки для экстренного сноса в зонах бедствия в Турции включены уже 214 тыс. жилых построек.

Как передает Report со ссылкой на Anadolu, об этом заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган в ходе первого заседания под названием "Национальный щит Турции от рисков".

По его словам, разрушительные землетрясения напрямую затронули жизни около 14 млн человек и 3,5 млн человек были вынуждены мигрировать в другие части страны. Поэтому цель заседания - повышение готовности к стихийным бедствиям, в том числе, землетрясениям, наводнениям, пожарам и т.д.

По его словам, при планировании развития городов, разрушенных после крупнейших землетрясений, приоритет будет отдан участкам на возвышенностях, а не в низинах. При восстановлении населенных пунктов и шагах по противодействию бедствиям будет учитываться фактор сохранения исторического и культурного облика городов.

"К устранению последствий бедствия привлечены все государственные структуры страны. Количество жилья, которое будет построено в городах и селах в зонах бедствия, определится после завершения оценки ущерба. Дома в зоне бедствия будут построены в течении года по линии Управления жилищного строительства Турции (TOKI). Постройки не будут превышать нескольких этажей, а квартиры будут четырехкомнатными", - сказал президент.

Президент сказал, что необходимо обсуждать ни только меры по ликвидации последствий бедствия в провинциях юга и юго-востока страны, но и работы, которые необходимо проделать в других сейсмоопасных районах Турции.

Отметим, что 6 февраля на юго-востоке Турции произошло два землетрясения магнитудой 7,7 баллов и 7,6 баллов.