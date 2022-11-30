Экономика Турции в III квартале выросла на 3,9%

Экономика Турции в III квартале текущего года выросла на 3,9%.

Экономика Турции в III квартале текущего года выросла на 3,9%.

Об этом передает Report cо ссылкой на Anadolu.

В Институте статистики Турции сообщили, что в текущих ценах за указанный период ВВП страны вырос на 120,5% по сравнению с тем же периодом прошлого года и достиг 4,3 трлн лир, или 241,5 млрд долларов США.

Финансовый и страховой сектор продемонстрировал рост в 21,6%, информационно-коммуникационная сфера - 13,9%, административный и вспомогательный сектор услуг - 12,6%, сектор государственного управления, образования, здравоохранения и социальных услуг - 7,6 процента, сфера услуг - 6,9%, сфера прочих услуг - 4,9%, сектор недвижимости - 4,1%, сельское, лесное хозяйство и рыболовство - 1,1%, промышленная отрасль - 0,3%. При этом в строительном секторе имеет место спад на 14,1%.

Таким образом, экономика Турции демонстрирует рост уже девятый квартал подряд.