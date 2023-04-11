О нас

Эрдоган: Эффективная дипломатия позволяет Турции добиться реальных результатов на многих площадках

Эрдоган: Эффективная дипломатия позволяет Турции добиться реальных результатов на многих площадках Человечество переживает критический период изменения баланса сил. На фоне масштабных геополитических преобразований и рисков, Турция должна быть сильной и сплоченной.
В регионе
11 апреля 2023 г. 16:46
Эрдоган: Эффективная дипломатия позволяет Турции добиться реальных результатов на многих площадках

Человечество переживает критический период изменения баланса сил. На фоне масштабных геополитических преобразований и рисков, Турция должна быть сильной и сплоченной.

Как передает Report со ссылкой на Anadolu, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая на заседании правящей Партии справедливости и развития во вторник в Анкаре.

Он отметил, что благодаря усилиям Турции и активным контактам с РФ и Украиной, перспективы мира все еще остаются в повестке дня.

"Турция продолжает эффективную дипломатию, что позволяет добиться реальных результатов на многих площадках, в том числе, в Ливии и Карабахе", - отметил он.

Эрдоган подчеркнул, что каждый новый шаг Турции на пути к становлению сильной страной, давался с большим трудом.

"Мы показали миру, что являемся фактором, который при необходимости меняет ситуацию на местах. Примеров тому очень много: от Восточного Средиземноморья до ситуации у южных границ Турции, от Черного моря до Кавказа", - сказал Эрдоган.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое читаемое

Представители ЕС и ООН: Мы продолжим поддерживать Азербайджан в вопросе разминирования
Представители ЕС и ООН: Мы продолжим поддерживать Азербайджан в вопросе разминирования
4 апреля 2023 г. 18:09
США начнут обучать ВСУ применению в бою танков Abrams
США начнут обучать ВСУ применению в бою танков Abrams
5 апреля 2023 г. 07:59
Состоялась конференция, посвященная 100-летнему юбилею академика Зарифы Алиевой
ФотоСостоялась конференция, посвященная 100-летнему юбилею академика Зарифы Алиевой
5 апреля 2023 г. 18:15
ГЭЦ обратился к участникам выпускного экзамена
ГЭЦ обратился к участникам выпускного экзамена
6 апреля 2023 г. 12:10
Бензема обогнал Рауля по голам в Эль-Класико
Бензема обогнал Рауля по голам в Эль-Класико
6 апреля 2023 г. 21:27
В рамках Года Гейдара Алиева в поселке Мушфигабад проведена акция по посадке деревьев
ФотоВ рамках "Года Гейдара Алиева" в поселке Мушфигабад проведена акция по посадке деревьев
8 апреля 2023 г. 13:07
Британская разведка: Кремль убеждает россиян, что контролирует оккупированные территории
Британская разведка: Кремль убеждает россиян, что контролирует оккупированные территории
9 апреля 2023 г. 13:44
20 апреля произойдет первое в этом году солнечное затмение
20 апреля произойдет первое в этом году солнечное затмение
10 апреля 2023 г. 08:45
Завершился официальный визит президента Азербайджана в Казахстан
ФотоЗавершился официальный визит президента Азербайджана в Казахстан
10 апреля 2023 г. 20:07
По дороге Ханкенди-Лачын беспрепятственно проехали 13 автомобилей МККК
ФотоПо дороге Ханкенди-Лачын беспрепятственно проехали 13 автомобилей МККК
11 апреля 2023 г. 09:35

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi