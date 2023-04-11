Эрдоган: Эффективная дипломатия позволяет Турции добиться реальных результатов на многих площадках

Человечество переживает критический период изменения баланса сил. На фоне масштабных геополитических преобразований и рисков, Турция должна быть сильной и сплоченной.

Человечество переживает критический период изменения баланса сил. На фоне масштабных геополитических преобразований и рисков, Турция должна быть сильной и сплоченной.

Как передает Report со ссылкой на Anadolu, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая на заседании правящей Партии справедливости и развития во вторник в Анкаре.

Он отметил, что благодаря усилиям Турции и активным контактам с РФ и Украиной, перспективы мира все еще остаются в повестке дня.

"Турция продолжает эффективную дипломатию, что позволяет добиться реальных результатов на многих площадках, в том числе, в Ливии и Карабахе", - отметил он.

Эрдоган подчеркнул, что каждый новый шаг Турции на пути к становлению сильной страной, давался с большим трудом.

"Мы показали миру, что являемся фактором, который при необходимости меняет ситуацию на местах. Примеров тому очень много: от Восточного Средиземноморья до ситуации у южных границ Турции, от Черного моря до Кавказа", - сказал Эрдоган.