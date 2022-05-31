Эрдоган: Доверие к НАТО может быть под угрозой в случае применения двойных стандартов

Ситуация, сложившаяся в связи с войной в Украине, показывает насколько актуален вопрос обеспечения безопасности в рамках НАТО, и что страны-члены альянса должны быть готовы к геополитическим вызовам.

Ситуация, сложившаяся в связи с войной в Украине, показывает насколько актуален вопрос обеспечения безопасности в рамках НАТО, и что страны-члены альянса должны быть готовы к геополитическим вызовам.

Как передает Report со ссылкой на Anadolu, об этом говорится в статье президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, опубликованном британским изданием The Economist.

В статье сказано о том, что непринятие адекватных мер в отношении коллективной безопасности, особенно в вопросе террористических угроз, нанесло ущерб сотрудничеству в области безопасности и создало глубокое недоверие к организации.

"Турция была права, когда говорила членам НАТО, что им нужно быть готовыми к геополитическим вызовам будущего. К сожалению, некоторые члены не в полной мере осознают реальные угрозы, направленные против Турции. В то время как все члены вновь признают, насколько важна Турция для НАТО, по мнению Турции, прием Швеции и Финляндии в члены альянсы создает риски для собственной безопасности и будущего организации", - сказано в статье.

Подчеркнув, что Турция хочет, чтобы страны-кандидаты прекратили деятельность всех террористических организаций и экстрадировали их членов в Турцию, Эрдоган пишет: "Властям этих стран были переданы четкие доказательства, и ожидается, что они предпримут соответствующие шаги. Кроме того, Турция желает, чтобы эти страны поддерживали контртеррористические операции, проводимые членами НАТО. Терроризм представляет угрозу для всех государств-членов, и страны-кандидаты должны признать этот факт, прежде чем вступить в организацию. Если они не предпримут необходимые шаги, Турция не изменит свою позицию по этому вопросу". Если члены альянса будут применять двойные стандарты в борьбе с терроризмом, доверие к альянсу будет поставлено под угрозу.

Президент Турции отметил, что Анкара выдвинула требования для безопасности границ и воздушного пространства страны, а также для "гуманитарной безопасности", поскольку в регионе возникла крупнейшая волна беженцев со времен Второй мировой войны.

"Наша страна в значительной степени осталась одна в борьбе с этой угрозой. Шаги, которые должны были быть предприняты внутри НАТО в связи с этими кризисами, могли бы подготовить организацию к борьбе с другими конфликтами и кризисами, которые возникнут на границах НАТО в следующий период", - сказано в статье турецкого лидера.

Турция считает, что необходимо провести модернизацию НАТО, сделать организацию более гибкой перед новыми геополитическими и глобальными вызовами.