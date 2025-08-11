Эрдоган: Достигнутое в Вашингтоне соглашение стало историческим шагом на пути к постоянной стабильности на Южном Кавказе

Соглашение, достигнутое между лидерами Азербайджана и Армении в США, стало историческим шагом на пути к постоянной стабильности на Южном Кавказе.

Как сообщает Report, об этом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил журналистам после заседания Кабинета министров.

"В субботу я разговаривал с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. После освобождения Карабаха из-под 30-летней оккупации в регионе уже начался новый этап. Отрадно, что ограничения, применяемые к Азербайджану, уже сняты. Я выразил свое удовлетворение этим во время телефонного разговора. Сегодня я обсудил ту же тему с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Открытие транспортно-коммуникационных линий, границ, развитие торговли будет на пользу всем странам региона", - сказал он.