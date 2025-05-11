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Эрдоган: Достигнут исторический поворот на пути к окончанию российско-украинского конфликта

Эрдоган: Достигнут исторический поворот на пути к окончанию российско-украинского конфликта Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провёл телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном.
В регионе
11 мая 2025 г. 14:56
Эрдоган: Достигнут исторический поворот на пути к окончанию российско-украинского конфликта

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провёл телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, в ходе беседы были обсуждены двусторонние отношения между Турцией и Францией, а также региональные и глобальные вопросы.

Эрдоган отметил, что в вопросе прекращения войны между Россией и Украиной достигнут исторический переломный момент, и подчеркнул готовность Турции внести любой вклад — в том числе предоставить площадку для переговоров — с целью достижения перемирия и устойчивого мира.

Турецкий лидер также подчеркнул важность продолжения сотрудничества в запуске устойчивых мирных переговоров между Украиной и Россией, а также в деликатной реализации процессов восстановления Украины.

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Версия на азербайджанском языке Ərdoğan: Rusiya-Ukrayna müharibəsinin sona çatması üçün dönüş əldə edilib

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