Эрдоган: Достигнут исторический поворот на пути к окончанию российско-украинского конфликта

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провёл телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провёл телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, в ходе беседы были обсуждены двусторонние отношения между Турцией и Францией, а также региональные и глобальные вопросы.

Эрдоган отметил, что в вопросе прекращения войны между Россией и Украиной достигнут исторический переломный момент, и подчеркнул готовность Турции внести любой вклад — в том числе предоставить площадку для переговоров — с целью достижения перемирия и устойчивого мира.

Турецкий лидер также подчеркнул важность продолжения сотрудничества в запуске устойчивых мирных переговоров между Украиной и Россией, а также в деликатной реализации процессов восстановления Украины.