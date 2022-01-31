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Эрдоган допустил возможность дальнейших перестановок в кабмине

Эрдоган допустил возможность дальнейших перестановок в кабмине Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган допустил в понедельник возможность дальнейших перестановок в кабинете министров в случае необходимости.
В регионе
31 января 2022 г. 19:53
Эрдоган допустил возможность дальнейших перестановок в кабмине

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган допустил в понедельник возможность дальнейших перестановок в кабинете министров в случае необходимости.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом глава государства заявил во время обращения к нации по итогам заседания кабинета министров.

"Перестановки в кабинете министров - это норма, это эстафетная гонка. Мы можем провести и другие изменения для того, чтобы добиться поставленных целей к 2023 году", - заявил турецкий лидер.

29 января министр юстиции Турции Абдулхамит Гюль подал в отставку, на этом посту его сменил Бекир Боздаг, уже занимавший этот пост с 2015 по 2017 годы.

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