О нас

Эрдоган: дома, строящиеся в зоне землетрясения, планируется сдать в октябре

Эрдоган: дома, строящиеся в зоне землетрясения, планируется сдать в октябре Новые дома, построенные в зоне землетрясения, планируется сдать в октябре текущего года.
В регионе
20 мая 2023 г. 21:39
Эрдоган: дома, строящиеся в зоне землетрясения, планируется сдать в октябре

Новые дома, строящиеся в зоне землетрясения, планируется сдать в октябре текущего года.

Как передает Report, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время выступления перед жителями в Кахраманмараше.

По словам главы государства, турецкое правительство мобилизовало свои возможности с первого дня катастрофы.

"Мы провели одну из самых масштабных поисково-спасательных и восстановительных операций в мировой истории. В зоне землетрясения работало 650 тысяч человек. 35 тысяч человек из нашей страны и зарубежья работали неделями и боролись с надеждой, что под завалами могут быть люди. Мы создали механизмы для обеспечения потребностей жертв землетрясений", - отметил турецкий лидер.

Он добавил, что в зоне землетрясения будет построено 650 тысяч домов.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Ərdoğan: “Zəlzələ bölgəsində tikilən yeni evlərin oktyabrda istifadəyə verilməsi planlaşdırılır”

Другие новости из категории

В этом году предотвращен нелегальный въезд в Турцию до 3 млн мигрантов
В этом году предотвращен нелегальный въезд в Турцию до 3 млн мигрантов
20 мая 2023 г. 20:51
Страны G7 призвали Иран перестать поставлять России БПЛА для войны в Украине
Страны G7 призвали Иран перестать поставлять России БПЛА для войны в Украине
20 мая 2023 г. 18:57
Президент Грузии объявила бойкот Georgian Airways из-за полетов той в РФ
Президент Грузии объявила бойкот Georgian Airways из-за полетов той в РФ
20 мая 2023 г. 17:55
AK Parti прокомментировал вопрос сотрудничества с Синаном Оганом: Он уже выбыл из гонки
AK Parti прокомментировал вопрос сотрудничества с Синаном Оганом: Он уже выбыл из гонки
20 мая 2023 г. 17:28
Посол: В Азербайджане пройдут Дни Доминиканы
Посол: В Азербайджане пройдут Дни Доминиканы
20 мая 2023 г. 16:46
В центре Еревана проходит акция протеста
В центре Еревана проходит акция протеста
20 мая 2023 г. 16:13
Обвиняемая в попытке похищения сына Пашиняна арестована на месяц
Обвиняемая в попытке похищения сына Пашиняна арестована на месяц
20 мая 2023 г. 15:50
СМИ: На место Пашиняна ищут нового кандидата
СМИ: На место Пашиняна ищут нового кандидата
20 мая 2023 г. 14:59
В Иране казнили трех участников антиправительственных протестов
В Иране казнили трех участников антиправительственных протестов
20 мая 2023 г. 10:00
В армянской полиции созданы специальные штаты
В армянской полиции созданы специальные штаты
20 мая 2023 г. 03:48

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi