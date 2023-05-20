Эрдоган: дома, строящиеся в зоне землетрясения, планируется сдать в октябре

Новые дома, построенные в зоне землетрясения, планируется сдать в октябре текущего года.

Новые дома, строящиеся в зоне землетрясения, планируется сдать в октябре текущего года.

Как передает Report , об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время выступления перед жителями в Кахраманмараше.

По словам главы государства, турецкое правительство мобилизовало свои возможности с первого дня катастрофы.

"Мы провели одну из самых масштабных поисково-спасательных и восстановительных операций в мировой истории. В зоне землетрясения работало 650 тысяч человек. 35 тысяч человек из нашей страны и зарубежья работали неделями и боролись с надеждой, что под завалами могут быть люди. Мы создали механизмы для обеспечения потребностей жертв землетрясений", - отметил турецкий лидер.

Он добавил, что в зоне землетрясения будет построено 650 тысяч домов.