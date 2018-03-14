Эрдоган: До конца сегодняшнего дня Африн очистят от террористов

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Баку. 14 марта. REPORT.AZ/ "До конца сегодняшнего дня Африн будет очищен от террористов".

Как сообщает Report, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Он отметил, что в результате операций Вооруженных сил Турции и Свободной сирийской армии в Африне уничтожено 3444 террориста:

"В операции "Евфратский щит" они выставили против нас ИГИЛ. Мы обезвредили 3000 игиловцев. Сейчас в операции "Оливковая ветвь" делают то же самое. Мы попросили у них оружие, нам его не дали. Террористам же дали оружие и оказали другую помощь. Плохие соседи вынудили нас производить оружие. 65% оружия, используемого в Африне, произведено в Турции. Эта цифра в будущие годы вырастет".

Р.Т.Эрдоган подчеркнул, что должны быть написаны марши победы, посвященные освобождению Африна и предотвращению госпереворота в Турции 15 июля 2016 года.