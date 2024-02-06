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Эрдоган: До конца года планируется сдать 200 тыс. домов в районе землетрясений

Эрдоган: До конца года планируется сдать 200 тыс. домов в районе землетрясений Почти 200 тыс. домов будут возведены на юго-востоке Турции в районе, где в феврале 2023 года произошли разрушительные землетрясения.
В регионе
6 февраля 2024 г. 18:12
Эрдоган: До конца года планируется сдать 200 тыс. домов в районе землетрясений

Почти 200 тыс. домов будут возведены на юго-востоке Турции в районе, где в феврале 2023 года произошли разрушительные землетрясения.

Как передает Report со ссылкой на турецкие СМИ, об этом сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в провинции Кахраманмараш, которая находилась в эпицентре подземных толчков.

"До конца этого года планируется сдать 200 тыс. домов. Затем это число планируется увеличить до 390 тыс.", - приводит слова Эрдогана телеканал TRT Haber.

Только в феврале, по данным турецких властей, жители пострадавших от землетрясений районов должны получить ключи от 46 тыс. новых домов.

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