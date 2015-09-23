​Президент Турции: Россия и Турция могут нарастить товарооборот до 100 млрд. долларов

Баку. 23 сентября. REPORT.AZ/ "До 2023 года Россия и Турция могут нарастить товарооборот до 100 млрд. долларов".

Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил сегодня президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

"За последние десять лет двусторонние отношения России и Турции достигли очень хорошего уровня, - сказал Эрдоган. - Несмотря на то, что в мировом плане некоторые негативные моменты отрицательно сказались на товарообороте между двумя странами, все равно имеется позитив в отношении товарооборота. Наша цель - достигнуть отметки 100 миллиардов долларов. Мы поставили себе такую цель достигнуть до 2023 года".

Президент Турции напомнил, что за первые шесть месяцев текущего года объем взаимной торговли составил 11 миллиардов долларов, а по итогам прошлого года этот показатель составил 31 миллиард долларов.

Напомним, сегодня президент Турции принял участие на церемонии открытия Московской Соборной мечети.