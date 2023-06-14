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Эрдоган: Для вступления в НАТО Швеция должна выполнить обязательства перед Турцией

Эрдоган: Для вступления в НАТО Швеция должна выполнить обязательства перед Турцией Для поддержки Анкарой заявки Стокгольма в НАТО, Швеция должна выполнить обязательства в вопросе борьбы с терроризмом.
В регионе
14 июня 2023 г. 14:27
Эрдоган: Для вступления в НАТО Швеция должна выполнить обязательства перед Турцией

Для поддержки Анкарой заявки Стокгольма в НАТО, Швеция должна выполнить обязательства в вопросе борьбы с терроризмом.

Как передает Report со ссылкой на агентство Anadolu, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в беседе с журналистами, сопровождавшими его в ходе первой после переизбрания зарубежной поездки в Турецкую Республику Северного Кипра (ТРСК) и Азербайджан.

По словам турецкого лидера, этот вопрос он обсудил и с генсеком Альянса Йенсом Столтенбергом.

По его словам, борьба с терроризмом остается одним из приоритетов Альянса.

"Без решения этого вопроса, мы не сможем дать одобрения на саммите НАТО в Вильнюсе. Делегация Турции во главе с главным советником президента Акифом Чагатаем Кылычем в среду, 14 июня примет участие в четвертом заседании Постоянного совместного механизма с участием представителей Финляндии, Швеции и НАТО. Анкара даст четкий месседж: "Позиция президента Турции налицо. Не стоит иметь особых ожиданий от Вильнюса", - сказал президент Эрдоган.

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