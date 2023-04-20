О нас

Эрдоган дал старт поставкам в Турцию черноморского газа

Эрдоган дал старт поставкам в Турцию черноморского газа Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в четверг дал старт поставкам в страну черноморского газа.
В регионе
20 апреля 2023 г. 23:11
Эрдоган дал старт поставкам в Турцию черноморского газа

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в четверг дал старт поставкам в страну черноморского газа.

Как передает Report, церемония состоялась на газоперерабатывающем комплексе "Фильос" в провинции Зонгулдак, трансляцию с церемонии вел телеканал TRT.

"Сегодня мы отмечаем сразу два праздника - наступающий Рамазан и начало поставок черноморского газа, что является важным шагом для обретения Турцией энергетической независимости. На начальном этапе мы будем добывать 10 млн кубометров в день. С выходом проекта на полную мощность мы сможем покрывать 30% потребностей страны в газе. Кроме того, благодаря проекту мы превращаем Фильос и Зонгулдак в важную энергетическую и технологическую базу", - сказал Эрдоган.

По словам турецкого лидера, жители страны в течение года не будут платить за газ при его использовании на кухне и потреблении горячей воды. Кроме того, жители республики в течение месяца будут получать газ бесплатно при его использовании для отопления домов. По данным турецких властей, черноморский газ в дома местных жителей начнет поступать в первую неделю мая.

Разведанные Турцией запасы газа в Черном море на данный момент составляют порядка 710 млрд кубометров, чего достаточно для удовлетворения ее внутреннего спроса на бытовом уровне в течение 35 лет, сообщил на церемонии глава Минэнерго Турции Фатих Донмез.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Qara dənizdən Türkiyəyə qaz nəqlinə başlanılıb

Другие новости из категории

Азербайджан направил России ноту протеста
Азербайджан направил России ноту протеста
20 апреля 2023 г. 22:46
В Турции 14 раз обстреляли офис Ак Parti
В Турции 14 раз обстреляли офис Ак Parti
20 апреля 2023 г. 20:16
Middle East Eye: Турция играет важную роль в обеспечении безопасности в Персидском заливе
Middle East Eye: Турция играет важную роль в обеспечении безопасности в Персидском заливе
20 апреля 2023 г. 17:22
Чавушоглу: Не собираемся присоединяться к санкциям отдельных стран против РФ
Чавушоглу: Не собираемся присоединяться к санкциям отдельных стран против РФ
20 апреля 2023 г. 17:14
Чавушоглу: Турция не откажется от сбалансированной внешней политики
Чавушоглу: Турция не откажется от сбалансированной внешней политики
20 апреля 2023 г. 16:57
В Иране прошла церемония передачи ВС более 200 стратегических БПЛА
В Иране прошла церемония передачи ВС более 200 стратегических БПЛА
20 апреля 2023 г. 16:19
Столтенберг: Будущее Украины - это членство в НАТО
Столтенберг: Будущее Украины - это членство в НАТО
20 апреля 2023 г. 16:02
Зеленский и Столтенберг встретились в Киеве
Зеленский и Столтенберг встретились в Киеве
20 апреля 2023 г. 15:43
ЕС обсуждает с Арменией возможное участие страны в обходе российских санкций
ЕС обсуждает с Арменией возможное участие страны в обходе российских санкций
20 апреля 2023 г. 15:42
Министр: К способности добычи Турцией природного газа относились с сомнением
Министр: К способности добычи Турцией природного газа относились с сомнением
20 апреля 2023 г. 14:08

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi