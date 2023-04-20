Эрдоган дал старт поставкам в Турцию черноморского газа

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в четверг дал старт поставкам в страну черноморского газа.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в четверг дал старт поставкам в страну черноморского газа.

Как передает Report , церемония состоялась на газоперерабатывающем комплексе "Фильос" в провинции Зонгулдак, трансляцию с церемонии вел телеканал TRT.

"Сегодня мы отмечаем сразу два праздника - наступающий Рамазан и начало поставок черноморского газа, что является важным шагом для обретения Турцией энергетической независимости. На начальном этапе мы будем добывать 10 млн кубометров в день. С выходом проекта на полную мощность мы сможем покрывать 30% потребностей страны в газе. Кроме того, благодаря проекту мы превращаем Фильос и Зонгулдак в важную энергетическую и технологическую базу", - сказал Эрдоган.

По словам турецкого лидера, жители страны в течение года не будут платить за газ при его использовании на кухне и потреблении горячей воды. Кроме того, жители республики в течение месяца будут получать газ бесплатно при его использовании для отопления домов. По данным турецких властей, черноморский газ в дома местных жителей начнет поступать в первую неделю мая.

Разведанные Турцией запасы газа в Черном море на данный момент составляют порядка 710 млрд кубометров, чего достаточно для удовлетворения ее внутреннего спроса на бытовом уровне в течение 35 лет, сообщил на церемонии глава Минэнерго Турции Фатих Донмез.