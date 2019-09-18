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Эрдоган дал США две недели

Эрдоган дал США две недели

"Если совместные с США переговоры по созданию зоны безопасности в Сирии не дадут результатов в течение двух недель, то Анкара запустит свой план действий".

Как сообщает Report, об этом сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Коснувшись трехсторонней встречи президентов Турции, России и Ирана 16 сентября, Эрдоган заявил, что были приняты значимые решения по решению гуманитарного и политического кризиса в Сирии: "Анкара ожидает от европейских стран большей поддержки по районам к востоку от Евфрата. События ближайших месяцев станут решающими в сирийском вопросе", - сказал президент.

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