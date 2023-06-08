Эрдоган: Число парковых комплексов "Сады нации" в Турции достигнет 500

Курс на увеличение площадей лесных массивов Турции и расширение зеленых зон в городах страны остается неизменным.

Курс на увеличение площадей лесных массивов Турции и расширение зеленых зон в городах страны остается неизменным.

Как передает Report со ссылкой на агентство Anadolu, об этом сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в своем обращении в режиме видеоконференции к участникам церемонии открытия девяти парковых комплексов "Сады нации" в регионах страны.

Церемония открытия зон в провинциях Адыяман, Гиресун, Дюздже, Бурса, Болу, Афьонкарахисар, Адана, Сивас и Эрзинджан была приурочена к "Неделе окружающей среды Турции".

По словам турецкого лидера, власти планируют довести число "Садов нации" до 500, что в итоге изменит облик населенных пунктов в каждой из 81 провинции страны.

"Число парковых комплексов "Сады нации" в Турции достигнет 500, из которых 189 уже переданы в пользование граждан страны, строительство 137 продолжается. Окружающая среда: небо, море и земля - наше наследие. Мы обязаны относиться бережно к экологии, активно прививать обществу любовь к природе", - подчеркнул президент.

Он отметил, что разрушительные февральские землетрясения, позволили лучше осознать значимость наличия "общественных зон" в городах страны.