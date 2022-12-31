Эрдоган: Цель Турции в 2023 - стать одним из мировых лидеров в политике и экономике

Цель Турции в 2023 году заключается в том, чтобы стать одним из мировых лидеров в политике и экономике.

Цель Турции в 2023 году заключается в том, чтобы стать одним из мировых лидеров в политике и экономике.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в субботу в новогоднем обращении к согражданам президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.

"Теперь наша цель - это не просто войти в высшую лигу глобальной политики и экономики, но и обрести политическую и экономическую мощь, которая позволит занять там первые строчки", - сказал Эрдоган.

Он отметил, что 2023 год будет особым для Турции, так как она отметит 100-летие со дня провозглашения республики. "Турция не просто встречает новый год, она вступает в период, когда останется позади первое и наступит новое столетие со времени основания республики", - добавил Эрдоган.