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Эрдоган: Цель Турции в 2023 - стать одним из мировых лидеров в политике и экономике

Эрдоган: Цель Турции в 2023 - стать одним из мировых лидеров в политике и экономике Цель Турции в 2023 году заключается в том, чтобы стать одним из мировых лидеров в политике и экономике.
В регионе
31 декабря 2022 г. 15:13
Эрдоган: Цель Турции в 2023 - стать одним из мировых лидеров в политике и экономике

Цель Турции в 2023 году заключается в том, чтобы стать одним из мировых лидеров в политике и экономике.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в субботу в новогоднем обращении к согражданам президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.

"Теперь наша цель - это не просто войти в высшую лигу глобальной политики и экономики, но и обрести политическую и экономическую мощь, которая позволит занять там первые строчки", - сказал Эрдоган.

Он отметил, что 2023 год будет особым для Турции, так как она отметит 100-летие со дня провозглашения республики. "Турция не просто встречает новый год, она вступает в период, когда останется позади первое и наступит новое столетие со времени основания республики", - добавил Эрдоган.

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Версия на азербайджанском языке Ərdoğan: “Türkiyənin 2023-cü il üçün hədəfi siyasət və iqtisadiyyatda dünya liderlərindən birinə çevrilməkdir”
Версия на английском языке Erdogan: 'Turkiye's goal in 2023 is to become one of the world leaders in politics and economy'

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