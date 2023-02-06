Эрдоган будет координировать работы по ликвидации последствий землетрясения

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган направился в центр Управления по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (AFAD) при правительстве страны.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган направился в центр Управления по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (AFAD) при правительстве страны.

Как передает Report cо ссылкой на Anadolu, турецкий лидер будет координировать работы в зоне землетрясения.

Глава государства, как ожидается, выступит с заявлением по итогам работ в Координационном центре AFAD.

Сообщается, что в результате землетрясения в Турции погибли 284 человека, ранены 2 323. Разрушительное землетрясение в Турции ощутили и в соседних странах, в том числе, в Сирии, Ливане, ТРСК, греческом Кипре и Ираке.

По последним данным, в сирийских провинциях Идлиб, Алеппо, Хама, Латакия и Ракка, погибло не менее 100 человек, поиск сотен продолжаются.