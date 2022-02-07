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Эрдоган будет кандидатом от "Альянса народа" на президентских выборах в 2023 году

Эрдоган будет кандидатом от "Альянса народа" на президентских выборах в 2023 году Нынешний президент Турции Тайип Эрдоган будет кандидатом от "Альянса народа" на президентских выборах в 2023 году.
В регионе
7 февраля 2022 г. 10:52
Эрдоган будет кандидатом от Альянса народа на президентских выборах в 2023 году

Нынешний президент Турции Тайип Эрдоган будет кандидатом от "Альянса народа" на президентских выборах в 2023 году.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, заявил глава входящей в альянс Партии Национального движения Девлет Бахчели.

Очередные всеобщие выборы в стране — одновременно президентские и парламентские — состоятся в Турции в июне 2023 года. Правящая Партия справедливости и развития (ПСР) и Партия национального движения (ПНД) ранее сформировали "Альянс народа".

"Наш кандидат в президенты ясен, это Реджеп Тайип Эрдоган. Я верю, что господин Эрдоган победит с большим отрывом на выборах в июне 2023 года, и "Альянс народа" также одержит новую победу", - приводит слова Бахчели газета Star.

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