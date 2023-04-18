Эрдоган: Британия готова сотрудничать с Турцией по вопросу строительства подлодок

Великобритания готова к сотрудничеству с Турцией по вопросу строительства подлодок.

Великобритания готова к сотрудничеству с Турцией по вопросу строительства подлодок.

Как передает Report со ссылкой на турецкие СМИ, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе своего выступления на митинге на площади Победы в Афьонкарахисаре.

Он отметил, что Турция ранее ввела в строй первый в мире авианосец, предназначенный для дислокации ударных беспилотников.

"Есть страны, готовые заказать в Турции авианосцы и подводные лодки. Великобритания готова к сотрудничеству с турецкой стороной по вопросу строительства подлодок", - отметил Эрдоган.

Турецкий лидер привлек внимание и к реализации мегапроекта создания отечественного беспилотного подводного аппарата.

"Технологии постоянно развиваются, обновляются. Это как спорт – стремление к новым планкам", - подчеркнул турецкий лидер.