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    Эрдоган: Более половины граждан Турции поддерживают введение смертной казни

    Если парламент проголосует за это, никто не сможет этому помешать

    Баку. 2 августа. REPORT.AZ/  57% граждан Турции  поддерживают введение смертной казни в стране. Как сообщает Report, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в интервью итальянскому телеканалу RaiNews24.

    "Этого хочет 57% граждан, и если парламент проголосует за это, никто не сможет этому помешать", — заявил  Эрдоган.

    Ранее председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что если Турция восстановит смертную казнь, то Евросоюз немедленно остановит процесс по присоединению страны к европейскому блоку.

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