Эрдоган: Более половины граждан Турции поддерживают введение смертной казни

Баку. 2 августа. REPORT.AZ/ 57% граждан Турции поддерживают введение смертной казни в стране. Как сообщает Report, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в интервью итальянскому телеканалу RaiNews24.

"Этого хочет 57% граждан, и если парламент проголосует за это, никто не сможет этому помешать", — заявил Эрдоган.

Ранее председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что если Турция восстановит смертную казнь, то Евросоюз немедленно остановит процесс по присоединению страны к европейскому блоку.