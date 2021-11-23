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Эрдоган: Более 4 млн человек в регионе спасены от угрозы боевиков сирийского крыла РКК

Эрдоган: Более 4 млн человек в регионе спасены от угрозы боевиков сирийского крыла РКК "Турция активно сотрудничает с международными партнерами в рамках Интерпола. По "красному бюллетеню" Интерпола в международном розыске по линии нашей страны находятся более 2 тыс. человек".
В регионе
23 ноября 2021 г. 12:36
Эрдоган: Более 4 млн человек в регионе спасены от угрозы боевиков сирийского крыла РКК

"Турция активно сотрудничает с международными партнерами в рамках Интерпола. По "красному бюллетеню" Интерпола в международном розыске по линии нашей страны находятся более 2 тыс. человек".

Как сообщает Report со ссылкой на Anadolu, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в видеообращении к участникам 89-й сессии Генеральной ассамблеи Интерпола в Стамбуле.

Глава государства привлек внимание к борьбе с террористической организацией РКК, которую ведет Турция на протяжении 40 лет.

По его словам, к угрозе РКК в последние годы прибавились вызовы нацбезопасности Турции, исходящие из Сирии и Ирака. "На сегодняшний день число беженцев и нелегальных мигрантов в Турции достигает 5 млн человек, из которых 3,6 млн – беженцы из Сирии. Благодаря операциям ВС Турции в приграничных районах Сирии, более четырех миллионов человек в регионе были спасены от угрозы боевиков сирийского крыла РКК", - заявил президент Турции.

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Версия на азербайджанском языке Ərdoğan: "Terrorizmə qarşı qətiyyətlə mübarizə aparmaqdayıq"

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