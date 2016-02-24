Эрдоган: Более 300 турецких силовиков убиты террористами с лета прошлого года

Баку. 24 февраля. REPORT.AZ/ Более 300 сотрудников сил безопасности Турции убиты террористами c лета прошлого года.

Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время выступления на 21-ом заседании с участием представителей регионального руководства.

По его мнению, "других подобных примеров терактов в мире не видели". Эрдоган напомнил, что в 2015 году прошла серия терактов на юго-востоке Турции, в столице и других крупных городах. Теракты продолжились и в этом году: 17 февраля в результате взрыва в Анкаре погибли 29 человек, большинство из которых военные.

Эрдоган возложил ответственность за гибель силовиков на курдские группировки, действующие в Турции.

"Мы изначально защищали курдов и их права, - утверждал он. - Не мы ли приняли 200 тысяч курдов из Кобани, когда на них нападали боевики ИГ?", - отметил Эрдоган.

Президент Турции поприветствовал соглашение о прекращении огня в Сирии, отметив, что такие группировки как YPG, PYD, ИГИЛ и Аль-Каида являются террористическими организациями.

По его словам, вопрос Сирии является для Турции, в отличии от России, жизненно важным вопросом.