​Эрдоган: Битва под Чанаггалой кардинально изменила 200-летнюю неудачную судьбу этого народа

Баку. 14 марта. REPORT.AZ/ "Славная победа наших предков в битве под Чанаггалой кардинально изменила 200-летнюю неудачную судьбу этого народа".

Как сообщает Report, об этом отметил на своей странице в социальной сети twitter президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в поздравлении по случаю 100-летия победы в битве под Чанаггалой.

"Победа под Чанаггалой завоевано ценой крови и жизни сотен тысяч наших молодых людей, ставших шехидами и инвалидами в этой схватке. Мы должны достойно оценить итоги победы под Чанаггалой. Нужно, чтобы мы извлекли хорошие уроки из этого славного эпоса, написанного сто лет назад".