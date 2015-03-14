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    ​Эрдоган: Битва под Чанаггалой кардинально изменила 200-летнюю неудачную судьбу этого народа

    Нужно, чтобы мы извлекли хороший урок из этого славного эпоса

    Баку. 14 марта. REPORT.AZ/ "Славная победа наших предков в битве под Чанаггалой кардинально изменила 200-летнюю неудачную судьбу этого народа". 

    Как сообщает Report, об этом отметил на своей странице в социальной сети twitter президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в поздравлении по случаю 100-летия победы в битве под Чанаггалой.

    "Победа под Чанаггалой завоевано ценой крови и жизни сотен тысяч наших молодых людей, ставших шехидами и инвалидами в этой схватке. Мы должны достойно оценить итоги победы под Чанаггалой. Нужно, чтобы мы извлекли хорошие уроки из этого славного эпоса, написанного сто лет назад". 

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