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Эрдоган: Без Турции Евросоюз не сможет быть сильным актором

Эрдоган: Без Турции Евросоюз не сможет быть сильным актором "Ясно, что без участия Турции Евросоюз не сможет продолжать сильное существование".
В регионе
9 мая 2021 г. 17:15
Эрдоган: Без Турции Евросоюз не сможет быть сильным актором
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"Ясно, что без участия Турции Евросоюз не сможет продолжать сильное существование".

Как передает Report со ссылкой на агентство Anadolu, об этом говорится в заявлении президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана по случаю "Дня Европы".

“Самым большим препятствием для того, чтобы Европейский Союз стал глобально сильным актором, является стратегическая нетерпимость и неспособность к дальновидности. Турция, которая является частью Европы с точки зрения истории, географии и человечества, готова сделать все возможное, чтобы решить проблемы, с которыми сталкивается ЕС, и повысить его авторитет. Ясно, что без участия и поддержки нашей страны он не будет продолжать свое сильное существование”, - подчеркнул он.

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Версия на английском языке Erdogan: EU cannot be strong without Turkey
Версия на азербайджанском языке Ərdoğan: "Türkiyəsiz Avropa İttifaqı güclü aktor ola bilməyəcək"

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