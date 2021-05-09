Эрдоган: Без Турции Евросоюз не сможет быть сильным актором

"Ясно, что без участия Турции Евросоюз не сможет продолжать сильное существование".
Как передает Report со ссылкой на агентство Anadolu, об этом говорится в заявлении президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана по случаю "Дня Европы".
“Самым большим препятствием для того, чтобы Европейский Союз стал глобально сильным актором, является стратегическая нетерпимость и неспособность к дальновидности. Турция, которая является частью Европы с точки зрения истории, географии и человечества, готова сделать все возможное, чтобы решить проблемы, с которыми сталкивается ЕС, и повысить его авторитет. Ясно, что без участия и поддержки нашей страны он не будет продолжать свое сильное существование”, - подчеркнул он.