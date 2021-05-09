Эрдоган: Без Турции Евросоюз не сможет быть сильным актором

"Ясно, что без участия Турции Евросоюз не сможет продолжать сильное существование".

"Ясно, что без участия Турции Евросоюз не сможет продолжать сильное существование".

Как передает Report со ссылкой на агентство Anadolu, об этом говорится в заявлении президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана по случаю "Дня Европы".

“Самым большим препятствием для того, чтобы Европейский Союз стал глобально сильным актором, является стратегическая нетерпимость и неспособность к дальновидности. Турция, которая является частью Европы с точки зрения истории, географии и человечества, готова сделать все возможное, чтобы решить проблемы, с которыми сталкивается ЕС, и повысить его авторитет. Ясно, что без участия и поддержки нашей страны он не будет продолжать свое сильное существование”, - подчеркнул он.