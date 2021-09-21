Эрдоган: Азербайджан использовал свое право на защиту, чтобы положить конец оккупации

В недавнем прошлом были предприняты важные шаги с точки зрения стабильности на Кавказе.

В недавнем прошлом были предприняты важные шаги с точки зрения стабильности на Кавказе.

Как передает Report, об этом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сказал во вторник в ходе выступления на 76-ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

По его словам, Азербайджан использовал право на защиту, чтобы положить конец оккупации.

"Азербайджан использовал свое законное право на защиту, чтобы положить конец оккупации своих земель, выполнив резолюции Совета Безопасности ООН, которые не выполнялись годами. Во имя прочного мира на Кавказе открылись окна для новых возможностей. Мы полны решимости поддерживать каждый позитивный шаг, сделанный сторонами", - отметил турецкий лидер.