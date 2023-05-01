Эрдоган: Азербайджан хочет реализовать в зоне землетрясения ряд важных проектов

Азербайджан хочет реализовать в зоне землетрясения в Турции ряд важных проектов.

Азербайджан хочет реализовать в зоне землетрясения в Турции ряд важных проектов.

Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, об этом заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган.

"Мировое сообщество не оставило нас во время землетрясения. Они (страны мира - ред.) были с нами с первых минут, отправили поисково-спасательные отряды. Сначала были доставлены палатки, затем началась доставка контейнеров. Азербайджан заявил, что хочет построить 1 000 домов. Вчера мы заложили основу проекта. Азербайджан также сообщил, что намерен реализовать в зоне землетрясения ряд особо важных проектов", - сказал президент Турции.

Он подчеркнул, что помощь оказали и граждане, проживающие за пределами страны.

"Они поспешили к нам на помощь, мобилизовав все свои возможности. Мы никогда не сможем это забыть и не забудем", - добавил Реджеп Тайип Эрдоган.