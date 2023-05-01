Эрдоган: Азербайджан хочет реализовать в зоне землетрясения ряд важных проектов

Азербайджан хочет реализовать в зоне землетрясения в Турции ряд важных проектов.
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"Мировое сообщество не оставило нас во время землетрясения. Они (страны мира - ред.) были с нами с первых минут, отправили поисково-спасательные отряды. Сначала были доставлены палатки, затем началась доставка контейнеров. Азербайджан заявил, что хочет построить 1 000 домов. Вчера мы заложили основу проекта. Азербайджан также сообщил, что намерен реализовать в зоне землетрясения ряд особо важных проектов", - сказал президент Турции.
Он подчеркнул, что помощь оказали и граждане, проживающие за пределами страны.
"Они поспешили к нам на помощь, мобилизовав все свои возможности. Мы никогда не сможем это забыть и не забудем", - добавил Реджеп Тайип Эрдоган.