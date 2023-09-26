Эрдоган: Армия Азербайджана вошла в Ходжалы не как армянские группировки - не убивать людей

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что азербайджанская армия принесла в Ходжалы не хаос и смерть, а мир и спокойствие.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что азербайджанская армия принесла в Ходжалы не хаос и смерть, а мир и спокойствие.

Как сообщает Report, об этом Эрдоган заявил журналистам по возвращению из Нахчыванской Автономной Республики.

Эрдоган отметил, что жестокие преступления, совершенные вооруженными силами Армении в Ходжалы, невозможно стереть из памяти.

Президент Турции подчеркнул, что Армения расплачивается и продолжит расплачиваться за Ходжалинский геноцид.

"Свыше миллиона азербайджанцев были вынуждены уехать из Ходжалы и других населенных пунктов. Теперь, спустя десятки лет Азербайджан заставил (Армению - ред.) ответить за совершенные преступления. Однако сделал это совершенно иначе, вернул свои земли", - сказал Эрдоган.

Турецкий лидер подчеркнул, что сегодня в Ходжалы находятся его истинные хозяева.

"Азербайджанская армия принесла в Ходжалы не хаос и смерть, а мир и спокойствие. Они вошли в Ходжалы не так, как сделали это армянские группировки много лет назад, не с целью убивать людей", - сказал он.

Эрдоган подчеркнул, что настало время для устойчивого мира и спокойствия в Ходжалы, и других городах Карабаха. Мир будет установлен под суверенитетом Азербайджана, и долг Армении поддержать эти мирные инициативы, сказал Эрдоган.