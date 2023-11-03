Эрдоган: Армения должна выполнить обязательства перед Азербайджаном

Армения должна выполнять обязательства перед Азербайджаном.

Армения должна выполнить обязательства перед Азербайджаном.

Как сообщает Report, об этом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил на 10-м юбилейном саммите Организации тюркских государств (ОТГ) в Астане.

Он заявил, что Азербайджан положил конец 30-летней оккупации в результате Отечественной войны: "Таким образом, мы еще на один шаг приблизились к миру. Армения должна выполнить свои обязательства перед Азербайджаном. Открытие коммуникаций пойдет на пользу всему региону. Тюркский мир продолжит оказывать поддержку Азербайджану".