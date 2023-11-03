Эрдоган: Армения должна выполнить обязательства перед Азербайджаном 

Армения должна выполнить обязательства перед Азербайджаном.
Как сообщает Report, об этом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил на 10-м юбилейном саммите Организации тюркских государств (ОТГ) в Астане.
Он заявил, что Азербайджан положил конец 30-летней оккупации в результате Отечественной войны: "Таким образом, мы еще на один шаг приблизились к миру. Армения должна выполнить свои обязательства перед Азербайджаном. Открытие коммуникаций пойдет на пользу всему региону. Тюркский мир продолжит оказывать поддержку Азербайджану".