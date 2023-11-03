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Эрдоган: Армения должна выполнить обязательства перед Азербайджаном 

Эрдоган: Армения должна выполнить обязательства перед Азербайджаном  Армения должна выполнять обязательства перед Азербайджаном.
В регионе
3 ноября 2023 г. 11:15
Эрдоган: Армения должна выполнить обязательства перед Азербайджаном 

Армения должна выполнить обязательства перед Азербайджаном.

Как сообщает Report, об этом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил на 10-м юбилейном саммите Организации тюркских государств (ОТГ) в Астане.

Он заявил, что Азербайджан положил конец 30-летней оккупации в результате Отечественной войны: "Таким образом, мы еще на один шаг приблизились к миру. Армения должна выполнить свои обязательства перед Азербайджаном. Открытие коммуникаций пойдет на пользу всему региону. Тюркский мир продолжит оказывать поддержку Азербайджану".

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Версия на английском языке Erdogan calls on Armenia to fulfill its commitments
Версия на азербайджанском языке Ərdoğan: "Ermənistan Azərbaycan qarşısında götürdüyü öhdəlikləri yerinə yetirməlidir"

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