Баку. 4 января. REPORT.AZ/ Трехсторонний саммит Афганистан-Пакистан-Турция состоится в Стамбуле после 31 марта.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на совместной пресс-конференции с премьер-министром Пакистана Имраном Ханом в Анкаре.

"Трехсторонний саммит Афганистан-Пакистан-Турция пройдет в Стамбуле после местных выборов в Турции, которые намечены на 31 марта", - сказал Эрдоган.

В свою очередь, пакистанский премьер выразил надежду на успех предстоящего саммита.

"Пакистан и Турция надеются на то, что он внесет вклад в мирный процесс… Народ Афганистана страдает более 30 лет. Международное сообщество и все, кто может принести мир на афганскую землю, должны помочь ему", - сказал Хан.