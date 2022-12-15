Эрдоган: Анкара выступает за совместные шаги России, Турции и Сирии

Анкара выступает за совместные шаги России, Турции и Сирии.

Анкара выступает за совместные шаги России, Турции и Сирии.

Как сообщает Report со ссылкой на Anadolu, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

"Для этого необходимо, чтобы встретились представители спецслужб, затем министры иностранных дел, и уже потом министры обороны. По итогам этих обсуждений, можно будет говорить о встрече лидеров. Я предложил это господину Путину, и он воспринял инициативу положительно. Это положит начало серии переговоров", - сообщил турецкий президент.

На вопрос о вероятности контактов с Башаром Асадом и реакции США на контакты с Дамаском, президент Эрдоган сказал: "Значит, вы меня плохо знаете. Я принимаю решения о времени и лицах, с которыми встречаюсь, не получая разрешения извне. Ранее провел встречу с президентом Египта в Катаре. В вопросе Сирии для меня также основными являются национальные интересы Турции".

Эрдоган отметил значимость скорых шагов по Сирии, где на севере активизировались террористы, угрожающие безопасности Турции. "О чем гласили эти соглашения. В первую очередь, предполагали вывод террористов из 30 км приграничной зоны с Турцией. Это - наш "коридор безопасности" и будет предпринимать все необходимые шаги в этой зоне", - подчеркнул он.

Эрдоган напомнил о решениях, принятых в Астанинском формате, а также Сочинских договоренностях по Сирии.

Глава турецкого акцентировал внимание на координации шагов Турции и России по Сирии. "Координация шагов с Москвой – это не что-то новое", - подчеркнул политик.

Он привлек внимание также к ситуации на востоке Сирии, где крупные месторождения нефти и газа контролируются силами Международной коалиции во главе с США, а также сирийским крылом террористов РКК – YPG. "Коалиция контролирует месторождения нефти в Сирии. Кому эту нефть продают? Режиму Асада. Кто продает? Террористы. Мы до сегодняшнего дня терпели. Но наше терпение иссякло", - подчеркнул президент Турции.​