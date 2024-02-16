Эрдоган: Анкара выступает с позиции справедливости

Турция всегда старалась выступить посредником в урегулировании войны в Восточной Европе.

Турция всегда старалась выступить посредником в урегулировании войны в Восточной Европе.

Как сообщает Report, об этом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил на митинге в турецком Гиресуне.

По его словам, Анкара в этом конфликте выступает с позиции справедливости, а не Запада.

"Мы вели себя как профессиональные шахматисты. В результате смогли обеспечить безопасность Турции", - отметил он.

Турецкий лидер добавил, что основным направлением внешнеполитического курса страны является расширение списка дружеских стран и укрепление отношений с ними.