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Эрдоган: Анкара выступает с позиции справедливости

Эрдоган: Анкара выступает с позиции справедливости Турция всегда старалась выступить посредником в урегулировании войны в Восточной Европе.
В регионе
16 февраля 2024 г. 18:17
Эрдоган: Анкара выступает с позиции справедливости

Турция всегда старалась выступить посредником в урегулировании войны в Восточной Европе.

Как сообщает Report, об этом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил на митинге в турецком Гиресуне.

По его словам, Анкара в этом конфликте выступает с позиции справедливости, а не Запада.

"Мы вели себя как профессиональные шахматисты. В результате смогли обеспечить безопасность Турции", - отметил он.

Турецкий лидер добавил, что основным направлением внешнеполитического курса страны является расширение списка дружеских стран и укрепление отношений с ними.

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Версия на английском языке Erdogan: Ankara acts from position of justice
Версия на азербайджанском языке Ərdoğan: Türkiyəni yanlış mövqeyə çəkmək istəyənlər var idi

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